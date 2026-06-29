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Tayyar Article

مراسل المدن من سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة غرب قرية معرية بريف درعا الغربي تطلق النار على شبان كانوا يتظاهرون احتجاجاً على وجود قوات الاحـتلال في المنطقة

  • 29 June 2026
  • 53 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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