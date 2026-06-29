حكومة السلام ... حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
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29 June 2026
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42 mins ago
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source: tayyar.org
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بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
يتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض.
وإذ نثمّن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.
وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز يالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.
كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسراً، والكف عن استخدامهم دروعاً بشرية، وضرب الاحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيوداً مشددة على حركة المدنيين، وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلاً عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.
وفي هذا السياق، تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدنة الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.
خالد دناع
وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة
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