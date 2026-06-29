نفى مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد.وقال المسؤول إن "المحادثات التقنية على مستوى الخبراء، التي كان مقررا عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، لا تزال قائمة كما هو مخطط لها"، موضحا أنها ستركز على آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران.وأضاف أن التصعيد الأخير في مضيق هرمز "لم يؤد إلى إلغاء المحادثات أو تغيير جدولها"، نافيا صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.وأكد المسؤول الأميركي أن قنوات منع الاشتباك، التي جرى الاتفاق عليها خلال مباحثات بورغنشتوك في سويسرا، "تعمل بفعالية"، وتسهم في احتواء التوترات ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.