أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود "نقص ما" في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنّتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.وقال بوتين، في مقابلة نشرها الكرملين، "بالطبع، تتسبّب هذه الضربات على منشآت بنيتنا التحتية بمشاكل، هذا أمر بديهي. نحن نعاني حاليا من نقص ما، لكنه ليس حرجا".