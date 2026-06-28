بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا
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28 June 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود "نقص ما" في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنّتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو.
وقال بوتين، في مقابلة نشرها الكرملين، "بالطبع، تتسبّب هذه الضربات على منشآت بنيتنا التحتية بمشاكل، هذا أمر بديهي. نحن نعاني حاليا من نقص ما، لكنه ليس حرجا".
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