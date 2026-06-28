Tayyar Article
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق النار على القوات الإسرائيلية في جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي السورية ومنفذ الهجوم فر من المكان
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28 June 2026
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59 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :54
سلام اكد لبري على موقفه من رفض أي فتنة بين اللبنانيين تتمة
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بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا تتمة
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ديفيد شينكر لـ"الجديد": إذا فشل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل فالسبب يعود إلى معارضة بري وحزب الله له لأنهما لا يؤمنان بسيادة الدولة بل بالهيمنة الإيرانية
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23 :18
مصادر محلية سورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية محيط قرية عابدين في ريف درعا الغربي
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