Tayyar Article
وول ستريت جورنال عن مصادر: توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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-تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بسبب عدم اكتمال الاستعدادات
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Just in
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21 :08
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان غدًا.. وواشنطن تحضر لحراك جديد! تتمة
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وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
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"الوكالة الوطنية": طائرة معادية ألقت قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطية الفوقا
-
20 :26
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر:
- الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض اليوم لم يحدث
-تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بسبب عدم اكتمال الاستعدادات
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20 :03
معلومات الجديد: بري اكد لزواره ان اتفاق واشنطن سيسقط حتماً كما سقط اتفاق 17 ايار
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