تحذير شديد اللهجة من ترامب لطهران!
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28 June 2026
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59 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مقاتلات أميركية ضربت لإيران، مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي منشور على حسابه في "تروث سوشال"، قال ترامب: "شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".
وحذر ترامب من أن إيران "لن تبقى موجودة" في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفا: "قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونُجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة".
وكان الجيش الأميركي قد قال إنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين على اتفاق سلام مؤقت.
وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ أربعة أشهر.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" يوم الأحد إن قواتها شنت ضربات جديدة بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية في وقت مبكر من يوم السبت.
وفي إيران، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في وقت مبكر من يوم الأحد بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران.
وأضافت "سنتكوم" في بيان: "أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به".
وأشارت إلى أن الضربات جاءت "في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية"، وأنها استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام.
وفي وقت لاحق، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت.
وكانت واشنطن قد قالت في وقت سابق إنها ضربت أهدافا إيرانية خلال الليل، في حين قالت إيران إنها ضربت أهدافا مرتبطة بالقوات الأميركية يوم السبت ردا على ذلك.
وتعرضت الناقلة يوم السبت للاستهداف في مضيق هرمز في أعقاب هجوم على سفينة شحن يوم الخميس، وهو ما أدى إلى أحدث تصعيد للموقف.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الناقلة التي تعرضت للهجوم يوم السبت لحقت بها أضرار في غرفة القيادة إلا أن جميع أفراد الطاقم بخير.
ورفع مركز المعلومات البحرية المشترك، الذي يديره تحالف من القوات البحرية لحماية الملاحة، مستوى التهديد الأمني نتيجة للوقائع التي حدثت في الآونة الأخيرة.
ولم تعلّق إيران مباشرة على التقارير عن هجمات بعينها على السفن، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن الحرس الثوري أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه سفن لم يحددها حاولت المرور عبر مسارات لم توافق عليها إيران.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن البلاد شنت هجمات على أهداف عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة، في حين أبلغت البحرين عن هجوم إيراني بطائرات مسيرة.
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