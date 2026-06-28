Tayyar Article
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
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28 June 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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08 :00
كيف تحوّل الشرع إلى دبلوماسي حيال العلاقة مع لبنان؟ تتمة
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07 :43
بإشراف أميركي... "إسرائيل" تستعد لانسحاب "تجريبي" من جنوب لبنان (الديار) تتمة
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06 :50
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق"
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