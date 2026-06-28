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Tayyar Article

الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق"

  • 28 June 2026
  • 1 hr ago
    • World
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  • source: tayyar.org

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