مسؤول أميركي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: قال مسؤول أميركي لرويترز في وقت متأخر من مساء السبت إن إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيرات باتجاه البحرين والكويت، وذلك في أحدث تصعيد للأزمة في الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الوضع لا يزال غير واضح، لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو آثار جسيمة أو أضرار على المنشآت الأميركية في الشرق الأوسط حتى الآن.
وأعلنت الكويت، فجر اليوم الأحد، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
كذلك أعلنت البحرين، فجر اليوم الأحد، إطلاق صافرات الإنذار، عقب إعلان الولايات المتحدة شنّ ضربات على إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال الأحد، إن مقاتلات أميركية ضربت لإيران، مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار، بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي منشور على حسابه في "تروث سوشال"، قال ترامب: "شنّت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا".
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