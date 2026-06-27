Tayyar Article
سي إن إن: مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأميركية رفع مستوى التهديد بمضيق هرمز لمرتفع بشكل كبير اليوم
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27 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة! (الشرق الأوسط) تتمة
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