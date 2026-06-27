رئيس الفيفا يظهر في مباراتين مختلفتين في الوقت نفسه!
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27 June 2026
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2 hrs ago
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source: روسيا اليوم
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أثارت لقطات متداولة جدلا واسعا بعد ظهور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وكأنه حاضر في مباراتين مختلفتين ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.
ووفقا لما تم تداوله، فقد شوهد إنفانتينو في مباراة الإكوادور ضد ألمانيا في مدينة إيست راذرفورد، ثم ظهر أيضا في مباراة كوراكاو ضد كوت ديفوار في فيلادلفيا، رغم أن المباراتين انطلقتا في نفس التوقيت، والمسافة بين الملعبين تتجاوز 150 كيلومترا.
وظهرت إحدى اللقطات التي ظهر فيها رئيس الفيفا على الهواء مباشرة بعد دقيقتين من بداية المباراة، بينما عرضت لقطة أخرى بعد حوالي 12 دقيقة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا الأمر ليس غريبا في البث التلفزيوني للمباريات الكبرى، حيث يتم استخدام لقطات مسجلة مسبقا لعرض كبار الضيوف خلال فترات مختلفة من اللقاء، حتى لو لم يكونوا موجودين فعليا في اللحظة نفسها.
ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، فيما يغيب المنتخب الروسي عن البطولة بسبب العقوبات المفروضة من الفيفا.
Президент FIFA Джанни Инфантино прямо сейчас сидит на двух матчах одновременно. Камера поймала его на играх Кюрасао — Кот-д'Ивуар и Эквадор — Германия. Оба матча идут одновременно и проходят в разных городах.https://t.co/Ei5aKClHDo pic.twitter.com/E6BLbekWF2— Garaev Ruslan (@garaevruslan03) June 26, 2026
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