زلزالا فنزويلا: 920 قتيلًا وأكثر من 50 ألف مفقود!
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27 June 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلّفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا.
وجاء ذلك مع تكثيف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين، ومع بدء تدفق المساعدات الدولية.
وأعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين.
وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أميركية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا، بعد أن كانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلُا.
أكثر من 50 ألف مفقود
أفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" بأنّ أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين، محذرًا من ارتفاع حصيلة القتلى "بشكل كبير".
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر "إنّها استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفًا "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود، لذا فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض".
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