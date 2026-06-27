ضربات أميركية تستهدف مواقع إيرانية... وطهران تهدد برد «أوسع نطاقاً»
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27 June 2026
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2 hrs ago
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source: الشرق الأوسط
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أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، فجر اليوم (السبت)، أنه هاجم مواقع أميركية في منطقة الخليج رداً على ضربات للجيش الأميركي داخل إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، محذراً من أنه «إذا تكرر العدوان، فسيكون ردنا أوسع نطاقاً».
وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق، أن «العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن الضربات التي نفّذها الجيش الأميركي «رد قوي على هجوم أمس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز».
وهذا أول هجوم أميركي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو (حزيران).
وحذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بـ«العنف».
وكتب على «إكس» «وقّعت إيران اتفاقا لوقف إطلاق النار. لقد التزمناه. إذا كانت لديهم خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيا. لكن العنف لن يولد إلا العنف».
وكان ترمب قد اتهم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك أخرق» للتفاهم بين البلدين.
وكتب على منصته «تروث سوشال»: «أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربع طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز»، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها. وأضاف أن القوات الأميركية «أسقطت ثلاث مسيّرات. من الواضح أن هذا انتهاك أخرق لاتفاقنا لوقف إطلاق النار».
في المقابل، أكدت إيران مجدداً «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»: «لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الحسبان دور إيران كدولة مطلة على المضيق». وأدت هذه التطورات إلى تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الجمعة، عما كان عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق بيانات تتبع السفن.
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