Tayyar Article
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري:
-
26 June 2026
-
4 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
00 :16
القومي: لا شرعية لاتفاق يُكافئ الاحتلال ولا سيادة تُصنع تحت الوصاية الأميركية
-
23 :56
قطع طريق سليم سلام في بيروت احتجاجاً على “الاتفاق الإطاري”
-
23 :47
الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد إيران ردا على هجوم على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز
-
23 :45
وزير الخارجية يوسف رجّي: وزير الخارجية البحريني هنأ لبنان باتفاق الإطار وأكد دعم سيادته واستقراره
-
23 :39
الخارجية الأميركية:
"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة
-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
-
23 :33
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
ما سبب "القبة الحرارية" التي تخنق أوروبا؟!
-
لا تحتاج للإنجليزية.. ما هي عاصمة العرب في أميركا؟
-
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز القوة الهجومية "الفتاكة"
-
فنزويلا.. 235 قتيلا والأنين يتردد تحت الأنقاض
-
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 68 ألف منزل بسبب موجة الحر
-
بالفيديو - زلزال فنزويلا هو الأقوى منذ العام 1900!
-
روبيو: لن نقبل بفرض رسوم في مضيق هرمز
-
تفاصيل مكالمة صادمة مليئة بالشتائم لترامب مع نتنياهو!
-
قبيل وقوع زلزالي فنزويلا المُدمرين.. هذا ما حذر منه الراصد الهولندي الشهير
-
بالفيديو - مشاهد مرعبة للحظات الاولى لزلزال فنزويلا
-
ترامب: إيران تقدم تنازلات "كبيرة للغاية"
-
الأرض تهتز.. زلزال آخر بقوة 6.9 يضرب هذا البلد!
-
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
-
بالفيديو - "زلزال مزدوج".. فنزويلا تحت الطوارئ والبحث مستمر عن ناجين!
-
«الحرس الثوري»: وحدها إيران من تحدد الممرات الآمنة لعبور مضيق هرمز
-
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز
-
الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند
-
عطل تقني يشل شبكة السكك الحديد في ألمانيا
-
تقارير إعلامية: كوريا الجنوبية اعتقلت جنديا من الشمال قرب الحدود
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران في معارضة لترامب
-
-
Just in
-
00 :16
القومي: لا شرعية لاتفاق يُكافئ الاحتلال ولا سيادة تُصنع تحت الوصاية الأميركية
-
23 :56
قطع طريق سليم سلام في بيروت احتجاجاً على “الاتفاق الإطاري”
-
23 :47
الجيش الأميركي: نفذنا ضربات ضد إيران ردا على هجوم على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز
-
23 :45
وزير الخارجية يوسف رجّي: وزير الخارجية البحريني هنأ لبنان باتفاق الإطار وأكد دعم سيادته واستقراره
-
23 :39
الخارجية الأميركية:
"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة
-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
-
23 :33
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية
-
-
-
26 June 2026
-
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
-
-
-
26 June 2026
-
جميل السيّد: إسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة.. والأيام ستثبت ذلك
-
-
-
26 June 2026
-
الرئيس عون يشكر ترامب على جهوده في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت
-
-
-
26 June 2026
-
فضل الله للميادين: اقول لنتنياهو اتفقت مع من لا يمون على شبر واحد من الارض
-
-
-
26 June 2026
-
بعد توقيع اتفاق الاطار...حزب الله يعلن موقفه: مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد!
-
-
-
26 June 2026
-
توقيع اتفاق اطاري بين لبنان واسرائيل في واشنطن... روبيو: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين البلدين
-
-
-
26 June 2026
-
أبو زيد: إجماع حكومي على الضرائب والرسوم والمحاصصة!
-
-
-
26 June 2026
-
وزارة الصحة: تحدث الحصيلة الإجمالية للعدوان
-
-
-
26 June 2026
-
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
-
-
-
26 June 2026