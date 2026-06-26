Tayyar Article
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار:
-
26 June 2026
-
50 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
17 :46
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية تتمة
-
17 :44
الإمارات في بيان: تم التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر
-
17 :32
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان تتمة
-
17 :14
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه! تتمة
-
16 :40
جولة مفاوضات أميركا وإيران المقبلة ستكون 28 و29 حزيران في بورغنشتوك
-
16 :33
"رويترز": الإمارات تُصدر تحذيرًا من صاروخ ثمّ تعلن انتهاء الخطر
-
-
Other stories
-
-
-
ما سبب "القبة الحرارية" التي تخنق أوروبا؟!
-
لا تحتاج للإنجليزية.. ما هي عاصمة العرب في أميركا؟
-
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز القوة الهجومية "الفتاكة"
-
فنزويلا.. 235 قتيلا والأنين يتردد تحت الأنقاض
-
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 68 ألف منزل بسبب موجة الحر
-
بالفيديو - زلزال فنزويلا هو الأقوى منذ العام 1900!
-
روبيو: لن نقبل بفرض رسوم في مضيق هرمز
-
تفاصيل مكالمة صادمة مليئة بالشتائم لترامب مع نتنياهو!
-
قبيل وقوع زلزالي فنزويلا المُدمرين.. هذا ما حذر منه الراصد الهولندي الشهير
-
بالفيديو - مشاهد مرعبة للحظات الاولى لزلزال فنزويلا
-
ترامب: إيران تقدم تنازلات "كبيرة للغاية"
-
الأرض تهتز.. زلزال آخر بقوة 6.9 يضرب هذا البلد!
-
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
-
بالفيديو - "زلزال مزدوج".. فنزويلا تحت الطوارئ والبحث مستمر عن ناجين!
-
«الحرس الثوري»: وحدها إيران من تحدد الممرات الآمنة لعبور مضيق هرمز
-
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز
-
الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند
-
عطل تقني يشل شبكة السكك الحديد في ألمانيا
-
تقارير إعلامية: كوريا الجنوبية اعتقلت جنديا من الشمال قرب الحدود
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران في معارضة لترامب
-
-
Just in
-
17 :46
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية تتمة
-
17 :44
الإمارات في بيان: تم التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر
-
17 :32
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان تتمة
-
17 :14
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه! تتمة
-
16 :40
جولة مفاوضات أميركا وإيران المقبلة ستكون 28 و29 حزيران في بورغنشتوك
-
16 :33
"رويترز": الإمارات تُصدر تحذيرًا من صاروخ ثمّ تعلن انتهاء الخطر
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية
-
-
-
26 June 2026
-
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان
-
-
-
26 June 2026
-
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه!
-
-
-
26 June 2026
-
هل سيتمّ رفع تعرفة الكهرباء؟
-
-
-
26 June 2026
-
عواد: الحكومة تكمل بخنق المواطنين!
-
-
-
26 June 2026
-
هذا ما أبلغه الإسرائيليّون لـ"الميكانيزم"...
-
-
-
26 June 2026
-
مناشير إسرائيلية في المنصوري…لا تقتربوا (صورة)
-
-
-
26 June 2026
-
سليم عون: يعني لا إصلاح ولا إنقاذ
-
-
-
26 June 2026
-
عطالله: حكومة عجز ومحاصصة وحتى ع السلاح متفقين
-
-
-
26 June 2026
-
وديع عقل: وحده التيار وبعض المستقلين يقفون اليوم في صف المعارضة الفعلية بوجه نهج تدمير القدرة الشرائية للبنانيين
-
-
-
26 June 2026