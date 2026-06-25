Tayyar Article
المنظمة البحرية الدولية: تعليق إجلاء السفن والبحارة العالقين من هرمز مؤقتا بعد الهجوم على سفينة في خليج عمان
-
25 June 2026
-
5 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
23 :48
المعلومات الاولية تتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بيت ياحون
-
23 :47
وسائل إعلام إسرائيلية: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا الآن. استغرق سحب الإصابات وقتًا طويلاً.
-
23 :45
معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان
-
23 :44
حزب الله:
- جيش العدو تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية ما أدى لاستشهاد شخصين ونرصد الانتهاكات
- ما أقدم عليه العدو في محيط زوطر الشرقية يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن
-
23 :39
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
-
23 :32
وكالة "تاس": شركة "العال" الإسرائيلية تعلق رحلاتها بين "تل أبيب" وموسكو
-
-
Other stories
-
-
-
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 68 ألف منزل بسبب موجة الحر
-
بالفيديو - زلزال فنزويلا هو الأقوى منذ العام 1900!
-
روبيو: لن نقبل بفرض رسوم في مضيق هرمز
-
تفاصيل مكالمة صادمة مليئة بالشتائم لترامب مع نتنياهو!
-
قبيل وقوع زلزالي فنزويلا المُدمرين.. هذا ما حذر منه الراصد الهولندي الشهير
-
بالفيديو - مشاهد مرعبة للحظات الاولى لزلزال فنزويلا
-
ترامب: إيران تقدم تنازلات "كبيرة للغاية"
-
الأرض تهتز.. زلزال آخر بقوة 6.9 يضرب هذا البلد!
-
ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات"
-
بالفيديو - "زلزال مزدوج".. فنزويلا تحت الطوارئ والبحث مستمر عن ناجين!
-
«الحرس الثوري»: وحدها إيران من تحدد الممرات الآمنة لعبور مضيق هرمز
-
الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز
-
الدنمارك لنشر مجنّدين في غرينلاند
-
عطل تقني يشل شبكة السكك الحديد في ألمانيا
-
تقارير إعلامية: كوريا الجنوبية اعتقلت جنديا من الشمال قرب الحدود
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران في معارضة لترامب
-
رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس: الحكومة الحالية تؤجّج حرباً أهلية
-
زحمة المسارات: فصل أم وصل؟
-
ترامب يصادر مفتاح الخزنة الإيرانية.. بـ"حساب" تديره واشنطن
-
جلسة تأديبية لقاض يحقق في اتهامات فساد لزوجة رئيس وزراء إسبانيا
-
-
Just in
-
23 :48
المعلومات الاولية تتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بيت ياحون
-
23 :47
وسائل إعلام إسرائيلية: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا الآن. استغرق سحب الإصابات وقتًا طويلاً.
-
23 :45
معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان
-
23 :44
حزب الله:
- جيش العدو تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية ما أدى لاستشهاد شخصين ونرصد الانتهاكات
- ما أقدم عليه العدو في محيط زوطر الشرقية يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن
-
23 :39
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
-
23 :32
وكالة "تاس": شركة "العال" الإسرائيلية تعلق رحلاتها بين "تل أبيب" وموسكو
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بويز: "حكم بالادانة والتعويض لمصلحة التيار الوطني الحر"
-
-
-
25 June 2026
-
"لن ننسحب" .. هذا أخر ما قاله نتنياهو عن لبنان!
-
-
-
25 June 2026
-
سلام: لن نترك أهل الجنوب وحدهم في مواجهة آثار الحرب
-
-
-
25 June 2026
-
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
-
-
-
25 June 2026
-
في ما يخص لبنان... هذا ما كشفه مسؤول أميركي!
-
-
-
25 June 2026
-
هذا ما سيجري على طرقات الضاحية في ذكرى عاشوراء!
-
-
-
25 June 2026
-
شو الوضع؟ خرق إسرائيلي متواصل لوقف النار وحدود المناطق التجريبية قيد التفاوض... الجيش يرفض الصورة التذكارية: "دماء الشهداء لم تجِف بعد"!
-
-
-
25 June 2026
-
نقابة الدواجن تستنكر فرض رسوم جديدة: مجحفة...وتعمق من خسائر المزارعين
-
-
-
25 June 2026
-
كتلة الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار
-
-
-
25 June 2026
-
انخفاض في أسعار المحروقات لليوم...على الشكل التالي
-
-
-
25 June 2026