Tayyar Article
إعلام العدو: بناء على أوامر من المؤسسة الأمنية انتقل نتنياهو إلى مقر إقامة في مكان سري
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25 June 2026
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31 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :48
الحكومة الإسرائيلية:
-لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان طالما استمر "تهديد" حزب الله
- انتشار الجيش اللبناني يجب أن يحدث قبل انسحاب قواتنا من جنوب لبنان
-نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب قواتنا من جنوب لبنان
- المفاوضات مع لبنان تبحث إعادة انتشار قواتنا في جنوب لبنان
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Just in
-
16 :48
الحكومة الإسرائيلية:
-لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان طالما استمر "تهديد" حزب الله
- انتشار الجيش اللبناني يجب أن يحدث قبل انسحاب قواتنا من جنوب لبنان
-نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لانسحاب قواتنا من جنوب لبنان
- المفاوضات مع لبنان تبحث إعادة انتشار قواتنا في جنوب لبنان
- المفاوضات المباشرة مع لبنان مستمرة وتشمل جميع القضايا العالقة
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16 :42
كتلة الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار تتمة
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انخفاض في أسعار المحروقات لليوم...على الشكل التالي تتمة
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وصول الوفد اللبناني الى وزارة الخارجية الاميركية للمشاركة في اليوم الثالث من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية
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15 :56
قيادة الجيش: وحدة من الجيش تنفذ تمارين تدريبية في حقل رماية العاقورة بتاريخ 26 حزيران 2026 من الساعة 7.00 حتى الانتهاء تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة
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