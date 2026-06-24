الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا في 2 تموز
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24 June 2026
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5 hrs ago
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source: tayyar.org
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أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنه يفترض الإعلان رسميا في الثاني من تموز عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك الذي أثار قلقا دوليا بعد رصد إصابات به على متن سفينة "هونديوس" السياحية، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وعلى الرغم من قرب انتهاء فترة الحجر الصحي لآخر المشتبه بإصابتهم، ما زال عمل العلماء والخبراء في بداياته.
وستُستخدم عينات من الفيروس لتحديد ما إذا بالإمكان تطوير فحوص وعلاجات ولقاحات تحسّبا لموجات تفش مستقبلية.
ورصدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 12 إصابة مؤكدة وواحدة محتملة على صلة بالسفينة هونديوس.
وكانت السفينة "هونديوس" تقوم برحلة من أوشوايا في الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وأصبحت محور اهتمام دولي منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة ثلاثة ركاب بعد تفشي فيروس هانتا على متنها.
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الأربعاء إلى أن أكثر من 650 حالة مخالطة تم تحديدها ومتابعتها من جانب السلطات الصحية في 33 بلدا وإقليما.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة في جنيف "لقد أنهت كل الحالات المخالطة باستثناء 54 فترة الحجر الصحي، ويُفترض أن تُستكمل فترة الحجر الصحي للحالات المتبقية بحلول الثاني من تموز".
أضاف "إذا لم تُسجَّل أي حالة جديدة بحلول ذلك التاريخ، فستعتبر منظمة الصحة العالمية أن الوباء قد انتهى".
وينتقل فيروس هانتا من بول وبراز ولعاب القوارض المصابة، وهو متوطن في الأرجنتين.
ويحمل المصابون سلالة الأنديز من الفيروس، وهي الوحيدة التي تنتقل عدواها بين البشر.
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