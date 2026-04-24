دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل ووقف هجماتها على الأراضي السورية"، مؤكدا أن "أمن أوروبا مرتبط بأمن المنطقة".



وشدد الشرع خلال مؤتمر صحفي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في قبرص على أن "أمن القارة الأوروبية ومنطقتنا يمثل توازنا جيوسياسيا غير قابل للتجزئة".



ودعا "الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية"، وأكد أن "الهجمات الإسرائيلية تستهدف استقرار وأمن وجهود إعادة إعمار البلاد".



وطرح الرئيس السوري مبادرة "البحار الأربعة"، مقترحا استخدام أراضي الجمهورية العربية السورية "كممر بديل وآمن يربط بين منطقتي آسيا الوسطى والخليج العربي والقارة الأوروبية".



وتهدف المبادرة إلى تحويل سوريا إلى مركز لوجستي حيوي يربط بين أربعة مسطحات مائية رئيسية (على الأرجح البحر المتوسط، والخليج العربي، وبحر العرب، وبحر قزوين)، مما يوفر بديلا آمنا لطرق التجارة التقليدية التي تشهد اضطرابات متزايدة.



كما أعلن الرئيس السوري أن "حوارا سياسيا سوريا أوروبيا رفيع المستوى سينطلق في 11 مايو في بروكسل، في خطوة تمثل تحولا محتملا في العلاقات بين دمشق والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بسبب الحرب الأهلية".



وجاءت تصريحات الشرع في ختام قمة غير رسمية جمعته بقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص.