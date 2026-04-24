ميلوني دعت من نيقوسيا الى الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي
24 April 2026
36 secs ago
source: tayyar.org
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التماسك، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسبانيا لرفضها دعم العمليات ضد إيران.
وقالت ميلوني للصحافيين خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "على الناتو أن يحافظ على وحدته. أعتقد أن هذا مصدر قوة".
وشددت على أن "حلف شمال الأطلسي سيظل ركيزة في الدفاع عن أوروبا، لكن الدول الأوروبية بحاجة للاضطلاع بدور أكبر في ضمان أمنها".
وأضافت: "يجب أن نعمل على تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو والتي يجب أن تُكمّل الركيزة الأميركية".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي لم تسمّه، أن "البنتاغون حدد إجراءات محتملة لمعاقبة حلفاء على خلفية استجابتهم للحرب الإيرانية، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف".
ولا تتضمن معاهدة الناتو بنودا تسمح بتعليق عضوية أعضاء في الحلف أو طردهم.
-
Just in
-
19 :08
طوارىء الصحة عن الحصيلة الإجمالية للعدوان: 2491 شهيدا و7719 جريحا تتمة
-
19 :02
سي.إن.إن: ترامب سيرسل ويتكوف وكوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران (CNN)
-
18 :57
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل بين قوات العدو وعناصر من "حزب الله"
-
18 :56
زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي بعد "كازينو لبنان" حتى مفرق يحشوش بسبب إقفال جزء منه لأعمال الصيانة (صورة) تتمة
-
18 :49
جيش العدو الإسرائيلي: اشتبكنا اليوم مع عناصر من حزب الله في بنت جبيل وقضينا على 6 منهم دون إصابات في صفوفنا
-
18 :44
غارة بمسيّرة إسرائيلية على ياطر ومعلومات عن شهيد وجريح
