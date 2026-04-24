دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى التماسك، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات ضد إسبانيا لرفضها دعم العمليات ضد إيران.



وقالت ميلوني للصحافيين خلال مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "على الناتو أن يحافظ على وحدته. أعتقد أن هذا مصدر قوة".



وشددت على أن "حلف شمال الأطلسي سيظل ركيزة في الدفاع عن أوروبا، لكن الدول الأوروبية بحاجة للاضطلاع بدور أكبر في ضمان أمنها".



وأضافت: "يجب أن نعمل على تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الناتو والتي يجب أن تُكمّل الركيزة الأميركية".



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي لم تسمّه، أن "البنتاغون حدد إجراءات محتملة لمعاقبة حلفاء على خلفية استجابتهم للحرب الإيرانية، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف".



ولا تتضمن معاهدة الناتو بنودا تسمح بتعليق عضوية أعضاء في الحلف أو طردهم.