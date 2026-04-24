الميادين: أكّد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية لا تتحلى بالإرادة والجدية اللازمتين للوصول إلى اتفاق.



وقال جلالي إنّ "إيران أعلنت أنها مستعدة للتوصل إلى حل مستدام لإنهاء الحرب لكن الجانب الآخر لا يبدو مستعداً".