نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين، أنه "أجلي بحارٌ من البحرية الأميركية، مُكلفٌ بسفينة كاسحة ألغام متجهة إلى مضيق هرمز، إلى قاعدته البحرية بعد أن خدشه قردٌ آسيويٌّ أثناء وجوده على الشاطئ في تايلاند".



وأثناء توقف السفينة في فوكيت، تايلاند، صادف فني إلكترونيات تابع للبحرية - لم يُكشف عن هويته - القرد على الشاطئ وتعرض للخدش، لم يتضح نوع القرد المتورط، لكن قرود المكاك طويلة الذيل شائعة في تايلاند، وقد تكون عدوانية للغاية.