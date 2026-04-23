الخنادق -



يحاول الرئيس دونالد ترامب منذ سنوات لترسيخ خطابه —القائم على الترويج لنظريات المؤامرة وتشكيك الجمهور بالمؤسسات—ويبدو أن خطابه بدأ ينقلب عليه من داخل قاعدته نفسها. فمع تصاعد الخلافات حول الحرب ضد إيران وتباين المواقف داخل التيار اليميني، برزت أصوات كانت حتى وقت قريب من أبرز داعميه، لتعيد استخدام الأدوات ذاتها ضده، مطلقةً سيلاً من الاتهامات. هذه التحولات بحسب مقال نشره موقع "CNN" وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني يطرح سؤالاً عما إذا قد خرجت ظاهرة "التشكيك" التي غذّاها ترامب عن السيطرة، لتتحول إلى عبء سياسي يهدد موقعه ونفوذه.



النص المترجم (CNN - Aaron Blake )



ربما لا يوجد سياسي حديث أسهم في إدخال نظريات المؤامرة إلى التيار العام أكثر من الرئيس دونالد ترامب.

فبعد أن دشّن فعليًا مسيرته في السياسة الجمهورية عبر الترويج لمزاعم كاذبة حول مكان ولادة الرئيس السابق باراك أوباما، أمضى ترامب عقدًا من الزمن وهو يطرح شتى النظريات المثيرة، مثل الادعاء بأن انتخابات 2020 "سُرقت"، وقصص عن مهاجرين هايتيين يأكلون حيوانات أليفة، وغيرها. كما بنى شبكة من الحلفاء الذين ساعدوه في نشر هذه الروايات، وأقنعوا عددًا كبيرًا من أنصاره بها.

لكن الوحش الذي ساعد ترامب في خلقه قد يكون الآن بصدد الانقضاض عليه.

ورغم أن عددًا من حلفاء ترامب البارزين انقلبوا عليه بسبب الحرب مع إيران وقضايا أخرى، فإن من غيّروا مواقفهم ينتمون بشكل ملحوظ إلى الفئات الأكثر ميلًا لنظريات المؤامرة ضمن قاعدته. ومن بينهم شخصيات مثل مارجوري تايلور غرين، وتاكر كارلسون، وعدد من المؤثرين الآخرين.

في الآونة الأخيرة، بدأ هؤلاء بشكل متزايد في تغذية نظريات مؤامرة معادية لترامب أمام جمهورهم.

ومن بين هذه النظريات التي اكتسبت زخمًا مؤخرًا، الادعاء بوجود أمر مريب في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في باتلر بولاية بنسلفانيا، مع الإيحاء بأنها قد تكون مفبركة. كما تذهب نظريات أخرى إلى أن الرئيس خاضع ل"إسرائيل" أو "مخترق" بطريقة ما؛ أو أن ولاءه وولاء إدارته للحزب الجمهوري محل شك؛ بل إن البعض يذهب إلى حد اعتباره "المسيح الدجال".

ولا توجد بالطبع أي أدلة حقيقية على وقوع تلاعب، لكن المقلق بالنسبة لترامب هو أن بعض هذه النظريات يبدو أنها تكتسب انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد نظريات "باتلر" الأكثر شيوعًا حاليًا، وغالبًا ما تُطرح بصيغة "مجرد طرح أسئلة" (وهي طريقة استخدمها ترامب نفسه في السابق).

جو كينت، الذي استقال مؤخرًا من منصب رفيع في إدارة ترامب في مجال مكافحة الإرهاب بسبب الحرب مع إيران، قال في حديث مع كارلسون إن التحقيقات في حادثة باتلر تم تقييدها بشكل مريب.

أما غرين، العضوة السابقة في الكونغرس عن جورجيا، فقالت في منشور على وسائل التواصل إنها لا تصف الحادثة بأنها "خدعة"، لكنها أضافت: "هناك الكثير من الأسئلة التي تستحق إجابات علنية".

كما لمح المذيع جو روغان أحيانًا إلى هذه التساؤلات، بينما ذهب المذيع تيم ديلون إلى حد القول: "أعتقد أنه ربما كان مفبركًا".

في المقابل، ربط كل من كارلسون وكانديس أوينز هذه التساؤلات ب"إسرائيل"، وهي عنصر متكرر في كثير من نظريات المؤامرة. وأشار كارلسون إلى أن غياب تحقيق أعمق قد يعكس نفوذًا إسرائيليًا على الحكومة الأمريكية.

أما المشتبه به في محاولة الاغتيال، توماس ماثيو كروكس، فلم يترك خلفه الكثير من الأدلة، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص في عهد كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن إلى أنه تصرف بمفرده.

كما ظهرت نظريات أخرى تتعلق ب"إسرائيل"، خصوصًا الادعاء بأن ترامب خاضع لها أو واقع تحت تأثيرها.

وكان كارلسون قد شبّه ترامب بشكل غير مباشر بالعبد في مقابلة سابقة، قائلًا: "أشعر بالأسف عليه، كما أشعر تجاه كل العبيد. إنه ليس حرًا في هذه اللحظة".

وفي برنامج حديث، اقترح المذيع ثيو فون أن أحد التفسيرات المنطقية للحرب مع إيران هو أن ترامب واقع تحت تأثير "إسرائيل"، معبرًا عن حيرته وغضبه من ذلك.

كما طرح القومي الأبيض نيك فوينتس نظرية مؤامرة معقدة تفيد بأن جاي دي فانس تم تنصيبه كنائب للرئيس ليكون أداة بيد قوى نافذة في قطاع التكنولوجيا.

وأُعيد نشر هذه الادعاءات من قبل المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بالين، رغم تأكيدها أنها لم تكن تقصد تبنيها.

وكان ظهور ترامب في برنامج أليكس جونز عام 2015 إشارة مبكرة إلى رغبته في التحالف مع مروّجي نظريات المؤامرة. لكن جونز نفسه يستخدم الآن هذه النظريات ضد ترامب بعد خلافه معه بشأن إيران، متهمًا إياه بمحاولة مساعدة الديمقراطيين في السيطرة على منصته "إنفو وورز".

ومن بين أكثر النظريات إثارة للاهتمام، تلك التي تقول إن ترامب قد يكون "المسيح الدجال"، وهي فكرة ظهرت في بعض الأوساط المؤيدة له، خاصة بعد تلميحات من كارلسون.

ولا يزال من غير الواضح إلى أين ستصل هذه النظريات داخل اليمين الأمريكي.

وقد أثبت مروّجو هذه النظريات قدرتهم سابقًا على نشرها بنجاح، كما أنها تجد طريقها إلى جمهور من خلال صناع محتوى وبودكاست يصلون إلى فئات أقل اهتمامًا بالسياسة وربما أكثر تأثرًا بها.

في المقابل، لم يتخذ قادة الحزب الجمهوري مواقف حازمة في مواجهة تصاعد الخطاب المعادي ل"إسرائيل" أو المعادي للسامية داخل صفوفهم، خصوصًا بين الشباب. كما تجاهلوا إلى حد كبير انتشار نظريات مؤامرة أخرى.

لكنهم قد يندمون على ذلك، إذ يمكن أن تسهم هذه البيئة نفسها في تغذية نظريات مؤامرة تستهدف ترامب، بدعم من حلفاء سابقين أصبحوا الآن على خلاف معه.