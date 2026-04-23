كشفت مصادر إيرانية أن "الوصول إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محدود". كما أضافت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو جرّاح قلب، ووزير الصحة يتوليان الإشراف على علاجه، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".



وأكدت المصادر أن "خامنئي مصاب بجروح خطيرة، وخضع لـ 3 عمليات جراحية في إحدى ساقيه، وهو بانتظار تركيب طرف اصطناعي". وأردفت أنه "سيحتاج أيضا إلى جراحة تجميلية، إثر إصابته بتشوهات في وجهه".



كذلك أفادت بأنه "خضع أيضا لجراحة في إحدى يديه، وتعرّض وجهه وشفاهه لحروق شديدة، ما أعاق قدرته على الكلام".



