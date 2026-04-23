"عاجز عن الكلام".. كيف تبدو الحالة الصحية للمرشد الإيراني؟
23 April 2026
1 sec ago
source: tayyar.org
كشفت مصادر إيرانية أن "الوصول إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي محدود". كما أضافت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو جرّاح قلب، ووزير الصحة يتوليان الإشراف على علاجه، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأكدت المصادر أن "خامنئي مصاب بجروح خطيرة، وخضع لـ 3 عمليات جراحية في إحدى ساقيه، وهو بانتظار تركيب طرف اصطناعي". وأردفت أنه "سيحتاج أيضا إلى جراحة تجميلية، إثر إصابته بتشوهات في وجهه".
كذلك أفادت بأنه "خضع أيضا لجراحة في إحدى يديه، وتعرّض وجهه وشفاهه لحروق شديدة، ما أعاق قدرته على الكلام".
Just in
18 :39
الرئيس عون: سنعمل على معالجة الخروقات لوقف إطلاق النار من خلال الاجتماع الذي سيُعقد اليوم في واشنطن
18 :32
وزير الاعلام بول مرقص يتلو مقررات الجلسة الوزارية:
- دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها للمشاركة في أي قوة دولية لحفظ الأمن في جنوب لبنان
- رئيس الحكومة أكد أنّ الأولوية للانسحاب الإسرائيليّ من لبنان
- سلام قال إنّه شكر ماكرون على الجهود التي قام بها إلى جانب عدد من الدول الصديقة والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار
- الرئيس عون شدد على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان
- الرئيس عون أكد أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا
- الرئيس عون أمل زيارة واشنطن قريباً لوضع الرئيس الأميركي بالصورة التي يعيشها لبنان
18 :26
غارة من مسيرة تستهدف سيارة على طريق عام شوكين - النبطية
18 :20
الخارجية السعودية: اتصال وزير الخارجية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث المساعي المبذولة لوقف كامل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
18 :16
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية تتمة
18 :08
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدتي القنطرة وديرسريان وتفجير منازل في بيت ليف
تشييع حاشد للصحافية الشهيدة امال خليل في بلدتها البيسارية
