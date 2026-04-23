سكاي نيوز عربية: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أنه لا يوجد "ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران بعد توقف المفاوضات في 12 أبريل.



وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، أكد ترامب أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي تم الإبلاغ عنها بشأن التمديد كانت "خاطئة".



كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها يوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.



وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".



وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".



وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".



وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".

