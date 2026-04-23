ترامب: لا "ضغط زمني" لوقف إطلاق النار أو المحادثات مع إيران
23 April 2026
13 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أنه لا يوجد "ضغط زمني" يحيط بوقف إطلاق النار، أو بالاتفاق على موعد جديد للمحادثات مع إيران بعد توقف المفاوضات في 12 أبريل.
وفي حديثه مع "فوكس نيوز"، بعد يوم من تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، أكد ترامب أن "نافذة 3 إلى 5 أيام" التي تم الإبلاغ عنها بشأن التمديد كانت "خاطئة".
كما علّق الرئيس الأميركي على السفن التي أطلقت عليها إيران النار واستولت عليها يوم الأربعاء في مضيق هرمز، قائلا: "لم تكن سفنا أميركية"، مضيفا أنه سيتابع الوضع عن كثب.
وفي معرض حديثه عن موعد انتهاء الحرب مع إيران، قال ترامب إنه "لا يوجد إطار زمني" و"لا داعي للعجلة".
وتابع موضحا: "يقول الناس إنني أريد إنهاء الأمر بسبب انتخابات التجديد النصفي، وهذا غير صحيح".
وشدد ترامب على أن إدارته تريد "التوصل إلى صفقة جيدة للشعب الأميركي".
وأشار ترامب إلى أن "الحصار سيخيف النظام الإيراني أكثر من القصف. لقد تعرضوا للقصف لسنوات، لكنهم يكرهون الحصار".
06 :23
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي (اللواء) تتمة
06 :11
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة (الديار) تتمة
05 :53
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو (الأخبار) تتمة
05 :28
لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة (الشرق الأوسط) تتمة
23 :42
رويترز عن مصادر أمنية وملاحية: الجيش الأمريكي يعترض 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية ويغير مسارها
23 :37
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل تتمة
Other stories
هيغسيث: الجيش الأميركي لم يعد ملزماً بأخذ لقاح الإنفلونزا
فلوريدا تحقق في دور «تشات جي بي تي» في إطلاق نار جماعي في إحدى جامعاتها
"لوفتهانزا" الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية بسبب نقص الوقود
"نعم لكسر نفوذ ترمب".. هل يحسم استفتاء فرجينيا موازين القوة بالكونغرس؟
شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في رومية!
أميركا تطلب من الملحق الأمني البرازيلي مغادرة البلاد
ترامب: مختبرات إيران النووية دُمرت بالكامل
إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
لعبت دوراً مهم في حرب إيران... أميركا تمدد خدمة طائرة «إيه-10 وورثوغ» حتى 2030
بعد تقرير مثير للجدل.. مدير «FBI» يقاضي مجلة أمريكية
كوبا تشيد باجتماع مع وفد أمريكي وتتمسك برفع الحصار
البيت الأبيض: استقالة وزيرة العمل من منصبها
فيديو.. إطلاق نار بأهرامات تيوتيهواكان في المكسيك يوقع ضحايا
شينباوم تنتقد واشنطن بسبب وفيات مهاجرين مكسيكيين وترفض حصار كوبا
قالیباف: ترامب يريد طاولة استسلام ولا نقبل التفاوض تحت التهديد.. نستعد لكشف أوراق جديدة في المعركة
ستارمر يواجه اليوم مشرعين غاضبين بسبب تعيين سفير مرتبط بإبستين
الجيش الأميركي يجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم "انشغاله"
موجة تسونامي بارتفاع 70 سنتيمتراً في اليابان بعد زلزال قوي
06 :23
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي (اللواء) تتمة
06 :11
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة (الديار) تتمة
05 :53
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو (الأخبار) تتمة
05 :28
لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة (الشرق الأوسط) تتمة
23 :42
رويترز عن مصادر أمنية وملاحية: الجيش الأمريكي يعترض 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية ويغير مسارها
23 :37
الوزير مرقص نعى الصحافية الشهيدة آمال خليل تتمة
لبنان ليس بوارد الذهاب الى سلام منفرد... فهو ملتزم بسقف السلام العربي
23 April 2026
التفاوض اللبناني يصطدم بشروط إسرائيلية متشددة
23 April 2026
«المركزي الإندونيسي» يثبت الفائدة لدعم الروبية وسط تداعيات الحرب
23 April 2026
قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن | سلطة صاغرة تتوسّل العدو
23 April 2026
الفيفا يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم
23 April 2026
لبنان يشترط تثبيت وقف النار لبدء المفاوضات المباشرة
23 April 2026
بدائل صحية للسكريات.. أطعمة تشبع الرغبة دون أضرار
23 April 2026
مفوض الطاقة الأوروبي: قد نواجه أزمة في إمدادات وقود الطائرات بعد 6 أسابيع
23 April 2026
كريستيانو رونالدو ومارادونا يتصدران قائمة أنجح الصفقات في تاريخ كرة القدم
23 April 2026
كيف تخفّض الدهون الثلاثية؟ احذر هذه المشروبات أولاً
23 April 2026