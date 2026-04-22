"لوفتهانزا" الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية بسبب نقص الوقود
22 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستقلص جدول رحلاتها، حيث ستلغي نحو 20 ألف رحلة جوية، نتيجة نقص وقود الطائرات، وذلك وفق بيان نشر على موقع الشركة، بحسب وكالة "سبوتنيك".
وقررت "لوفتهانزا" تعديل جدول التشغيل عبر إلغاء 120 رحلة قصيرة المدى غير مربحة يومياً، في خطوة من شأنها توفير أكثر من 40 ألف طن من وقود الكيروسين، على أن يستمر هذا التقليص حتى شهر تشرين الاول.
وأوضحت الشركة أن "أسعار الوقود تضاعفت منذ بدء الصراع مع إيران"، مشيرة إلى أنها "مؤمنة بالوقود اللازم للأسابيع المقبلة، مع استمرار التطلع إلى استقرار الإمدادات. كما تعمل الشركة على تأمين شراء وقود الطائرات بشكل فعلي، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات للتحوط من تقلبات الأسعار".
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير سابقة بأن شركات الطيران حول العالم بدأت بتقليص عدد رحلاتها بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط توقعات بأن يواجه المسافرون خلال الأشهر المقبلة المزيد من الإلغاءات والتعديلات على جداول الرحلات في العديد من الوجهات.
Just in
15 :15
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق قبل قليل مسيّرة باتجاه قواتنا التي تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة جنوب لبنان
14 :56
معلومات عن استهداف إسرائيليّ لسيارة على طريق عام الطيري وأنباء عن سقوط إصابات
14 :53
"أكسيوس" عن مصدر: الأمريكيون والباكستانيون بانتظار أن يكسر المرشد صمته اليوم أو في اليومين المقبلين
14 :52
موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي:
- أمين عام مجلس الأمن القومي الحالي ليس فعالًا مقارنة بلاريجاني الذي امتلك ثقلًا سياسيًا
- انقسام تام داخل إيران بين المفاوضين والجيش ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد
14 :39
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق صاروخ اعتراضي من شمال إسرائيل باتجاه هدف فوق جنوب لبنان
14 :28
الرئيس جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا:
- التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ليأتي عملها متكاملاً بما يحقق مصلحة المواطنين عمومًا والنازحين خصوصًا
- تشديد على دهم الأماكن التي تضمّ مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد إلى الأجهزة المعنية وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أيّ جهة كانت
- من غير المسموح لأيّ كان أن يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية أو يسيء إلى الاستقرار الأمني لأنّ المحافظة على السلم الأهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط أحمر وتنويه بالإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لإعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين إلى قراهم
