بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في رومية!
-
22 April 2026
-
13 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق جبل لبنان.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:
ق. ص. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري الجنسية)
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة رومية، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع “بي أم” لون أسود، ومثبّت عليها لوحة مزوّرة، جرى ضبطها مع السيارة.
وبتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على:
١٥ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز
٤٦ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
۱۲ كيسًا بداخله مادة الماريجوانا
كيس مدوّن عليه حرف “ج” بداخله مادة الماريجوانا
٦ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف
كيس مدوّن عليه رقم “٢٥٠” بداخله مادة حشيشة الكيف
أكياس بداخلها مادة السالفيا
كيس بداخله ۱۲۱۰ حبة كبتاغون
هاتف خلوي، مبلغ مالي، ولوحة سيارة
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
-
Just in
-
11 :59
-
11 :55
-
11 :52
-
11 :49
-
11 :32
-
11 :31
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
-
22 April 2026
-
-
-
22 April 2026