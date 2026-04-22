قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مختبرات إيران النووية ومخازنها دُمرت تدميرا كاملا.



وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشال": "أسطول إيران البحري بأكمله غارق في البحر، وقواتها الجوية منهارة، ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة".



وتابع قائلا: "مضيق هرمز محاصر بالكامل ونسيطر عليه ولا يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية".



واختتم ترامب بالقول إن الإيرانيين "استغلوا كل رئيس أميركي باستثنائي".



وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.



وأوضح ترامب أنه وجّه "قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".



وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.



وأشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الأربعاء، بموافقة ترامب على طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.



وعبّر شريف في منشور على حسابه الرسمي في "إكس"، بأن "يواصل الجانبان الأميركي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار".



شودد شريف قائلا: "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين واشنطن وطهران عبر التفاوض".



واختتم شريف منشوره قائلا: "⁠نأمل أن ‌يتمكن الجانبان ‌من ‌إبرام اتفاق سلام ‌شامل ‌خلال ⁠الجولة ⁠الثانية ‌من ⁠المحادثات ⁠المقررة في ⁠إسلام آباد بما يحقق نهاية ‌دائمة للصراع".



وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الإثنين، إن الجيش الأميركي أمر 27 سفينة بتغيير مسارها، إما بالعودة أدراجها أو التوجه إلى موانئ إيرانية، منذ بدء الحصار المرتبط بالموانئ الإيرانية.



وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة "إكس" أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات مراقبة وتأمين الملاحة البحرية في المنطقة، دون الكشف عن جنسيات السفن أو طبيعة حمولاتها.

