إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب
22 April 2026
5 secs ago
source: الميادين
الميادين: نقل التلفزيون الإيراني أن "إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، وقد لا تلتزم به، وستعمل وفق مصالحها الوطنية".
بدورها، أفادت وكالة "تسنيم" بأن طهران أبلغت الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني بأن وفدها لن يحضر إلى إسلام آباد يوم الأربعاء، مؤكدة أنه لا توجد حالياً أي آفاق للمشاركة في المفاوضات.
وأضافت الوكالة أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار بناء على إطار عمل مكوّن من 10 بنود قدمته طهران وقبلت به الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن باكستان أعلنت صراحة قبول الأميركيين بهذا الإطار، لكن الأميركيين بدأوا في الأيام التالية بنقض العهد.
وذكرت "تسنيم" أن الأميركيين انتهكوا التزاماتهم ولم يفرضوا وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما واجهت بسببه المفاوضات عقبات جادة.
وأوضحت أن الأميركيين طرحوا في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد مطالب مفرطة، كانت عملياً انتهاكاً للإطار المكوّن من البنود العشرة، معتبرة أن الاقتراحات الأميركية هي التي تسببت بوصول هذه الجولة من المفاوضات إلى طريق مسدود تماماً.
وأضافت أن الأميركيين اعتقدوا أن بإمكانهم تعويض إخفاقهم في الحرب عبر المطالب المفرطة في المفاوضات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة اضطرت، تحت وطأة تهديد إيران القطعي بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، إلى تفعيل وقف إطلاق النار في لبنان.
وأشارت إلى أن فتح إيران لمضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار في لبنان قوبل بإجراء عدائي أميركي عبر استمرار ما وصفته واشنطن بأنه حصار بحري.
وأكدت "تسنيم" أنه خلال الأيام القليلة الماضية لم يتراجع الأميركيون عن مطالبهم المفرطة ومطالباتهم المناقضة للحقوق القطعية للشعب الإيراني، كما لم يحدث أي تقدم ملموس في الرسائل المتبادلة.
وختمت بالإشارة إلى أن الوسيط الباكستاني أُبلغ اليوم بأن إيران ترى في الحضور إلى المفاوضات، في ظل هذا الوضع، نوعاً من إضاعة الوقت.
القرى المسيحية الحدودية (الديار) تتمة
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب (الأخبار) تتمة
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
وكالة تسنيم: إيران ستعلن في وقت لاحق موقفها بشكل رسمي من المفاوضات
وسائل إعلام إسرائيلية: لماذا ستتنازل إيران في المفاوضات عن أمور لم تنجح الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تحقيقها بالقوة؟
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
لعبت دوراً مهم في حرب إيران... أميركا تمدد خدمة طائرة «إيه-10 وورثوغ» حتى 2030
بعد تقرير مثير للجدل.. مدير «FBI» يقاضي مجلة أمريكية
كوبا تشيد باجتماع مع وفد أمريكي وتتمسك برفع الحصار
البيت الأبيض: استقالة وزيرة العمل من منصبها
فيديو.. إطلاق نار بأهرامات تيوتيهواكان في المكسيك يوقع ضحايا
شينباوم تنتقد واشنطن بسبب وفيات مهاجرين مكسيكيين وترفض حصار كوبا
قالیباف: ترامب يريد طاولة استسلام ولا نقبل التفاوض تحت التهديد.. نستعد لكشف أوراق جديدة في المعركة
ستارمر يواجه اليوم مشرعين غاضبين بسبب تعيين سفير مرتبط بإبستين
الجيش الأميركي يجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم "انشغاله"
موجة تسونامي بارتفاع 70 سنتيمتراً في اليابان بعد زلزال قوي
كوريا الشمالية تؤكد اختبار خمسة صواريخ باليستية قصيرة المدى
اعتقال شخصين على صلة بمحاولة إضرام نار في كنيس يهودي في لندن
زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب هذا البلد
مقتل 8 أطفال في حادث إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية
ما مصير السفينة الإيرانية التي احتجزتها البحرية الأميركية؟
إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ شراكته مع إسرائيل
البيت الأبيض: فانس سيقود الوفد الأميركي في المباحثات مع إيران
"حان الوقت".. ترامب يهدد مجدداً!
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
القرى المسيحية الحدودية
المقاومة: لا وقف لإطلاق النار قبل الانسحاب
ابنة مارادونا في محاكمة أطباء والدها: تلاعبوا بنا وتركوه يموت
إسرائيل تُسابق المفاوضات بتدمير جنوب لبنان
ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
كم مرة يجب تناول السمك أسبوعيًا؟ الإجابة تحسمها التوصيات
الذهب يتراجع مع ترقب زوال غموض محادثات أمريكا وإيران
دراسة تحذر من خطر خفي يهدد لاعبي كرة القدم
أطعمة تحفز التهاب الأنسجة تحت الجلد.. وبدائلها المفيدة
مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس
