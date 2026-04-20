ما مصير السفينة الإيرانية التي احتجزتها البحرية الأميركية؟
20 April 2026
1 min ago
source: Skynews
تحدث مسؤول عسكري أميركي عن مصير سفينة الشحن الإيرانية التي سيطرت عليها البحرية الأميركية، الأحد، في ظل حصارها موانئ إيران.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أفاد المسؤول أن فرقة تفتيش تابعة للوحدة البحرية 31 كانت تجري تفتيشا للسفينة وحمولتها، الأحد، قائلا إنها الآن قيد الاحتجاز الأميركي.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأميركية ستحدد الإجراء المناسب بشأن السفينة المعطلة فور انتهاء التفتيش.
وأشار خبراء إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو قطر السفينة المنكوبة إلى سلطنة عُمان.
وقال المسؤول العسكري الأميركي إن السفينة "توسكا" التي كانت تحمل علم إيران، واحدة من "عدة سفن محل اهتمام" يراقبها محللو الاستخبارات الأميركية في الأيام الأخيرة، داخل وخارج حدود الحصار.
وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) إن القوات الأميركية العاملة في بحر العرب فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني، الأحد.
وأضافت: "اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس سبروانس) السفينة (إم في توسكا)، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران".
وقالت "سنتكوم"، إن القوات الأميركية "وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأميركي".
وحسب رواية الجيش الأميركي، فإنه "بعد امتناع طاقهم (توسكا) عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة (سبروانس) السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت (سبروانس) نظام دفع (توسكا) بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات (توسكا)".
كما أفادت القيادة الوسطى أن جنود مشاة البحرية الأميركية من الوحدة الاستكشافية البحرية 31، صعدوا لاحقا على متن السفينة الإيرانية.
وختمت "سنتكوم" بيانها قائلة: "تصرفت القوات الأميركية بطريقة مدروسة ومهنية ومتناسبة لضمان الامتثال. منذ بدء الحصار، وجهت القوات الأميركية 25 سفينة تجارية بالعودة أو تغيير مسارها إلى ميناء إيراني".
ونشرت القيادة الوسطى مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق النار على السفينة الإيرانية بعد تحذيرها.
Just in
08 :04
رئيس الأركان الاسرائيلي: جنودنا على أهبة الاستعداد في جميع الجبهات براً وجواً وبحراً
07 :59
مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء العاصمة بيروت
07 :58
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخصين بتهمة الانتماء لشبكة تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
07 :40
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: عملنا لإزالة التهديدات عن إسرائيل وضمان مستقبلها وثمن الحرب ثقيل وموجع
07 :34
القيادة المركزية الأميركية: مشاة بحرية يسيطرون على السفينة "توسكا" الإيرانية
07 :21
هيئة البث الإسرائيلية: المباحثات بين أميركا وإيران وصلت إلى مرحلة حاسمة
Other stories
