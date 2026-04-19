كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصة تروث سوشيل: "قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز - انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار! استهدفت العديد من الطلقات سفينة فرنسية وسفينة شحن بريطانية. لم يكن ذلك لطيفًا، أليس كذلك؟ سيتوجه ممثلوّي إلى إسلام آباد، باكستان - وسيكونون هناك مساء الغد، لإجراء مفاوضات. أعلنت إيران مؤخرًا أنها ستغلق المضيق، وهو أمر غريب، لأن حصارنا قد أغلقه بالفعل. إنهم يساعدوننا دون علمنا، وهم الخاسرون من إغلاق الممر، 500 مليون دولار يوميًا! الولايات المتحدة لا تخسر شيئًا".

وأضاف: "في الواقع، تتجه العديد من السفن الآن إلى الولايات المتحدة، تكساس ولويزيانا وألاسكا، لتحميل البضائع، بفضل الحرس الثوري الإيراني، الذي يسعى دائمًا إلى الظهور بمظهر "الرجل القوي"! نحن نقدم صفقة عادلة ومعقولة للغاية، وآمل أن يقبلوها، لأنه إن لم يفعلوا، فستدمر الولايات المتحدة كل محطة طاقة وكل جسر في إيران. كفى لطفًا! سيُهاجمون بسرعة وبسهولة، وإن لم يقبلوا الصفقة، فسيكون لي شرف القيام بما يجب فعله، وهو ما كان ينبغي أن يفعله رؤساء آخرون بإيران على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية. لقد حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية!".

