دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخفيف العقوبات على النفط الروسي الأحد بعدما مدّدت الولايات المتحدة إعفاء يهدف لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار جراء حرب الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي على "إكس" إن "كل دولار يتم دفعه للنفط الروسي يموّل الحرب" على أوكرانيا، مشيرا إلى أن مليارات الدولارات التي تُنفق على الخام الروسي "يجري تحويلها مباشرة إلى ضربات جديدة" على أوكرانيا.