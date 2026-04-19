في مؤشر على تعاظم الدور الإقليمي لباكستان في إدارة الأزمة، أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن اتصالاً هاتفياً مباشراً جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تناول الأوضاع في مضيق هرمز وتطورات المواجهة مع إيران.

وبحسب التقارير، جاء الاتصال في سياق الجهود التي سبقت إعلان واشنطن وطهران خطوات لخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التوتر.



وأشارت صحف وقنوات محلية إلى أن المكالمة بحثت ترتيبات أمن الممرات البحرية في الخليج، إلى جانب دور إسلام آباد في تسهيل التفاهمات بين الجانبين، بالتوازي مع اتصالات أجراها ترامب مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.



وأضافت أن هذا التواصل يأتي تتويجاً لتحركات باكستانية شملت زيارة منير إلى طهران ولقاءه مسؤولين إيرانيين، فضلاً عن مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين الأميركيين، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، في إطار إدارة الأزمة.



وتبرز باكستان كوسيط محتمل في هذه المرحلة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، في محاولة لاحتواء التصعيد ودفع الأطراف نحو مسار تفاوضي يضمن استقرار الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.