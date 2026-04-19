ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يدعم استيلاء الجيش الأميركي على جزيرة خرج الإيرانية، خوفا من وقوع خسائر بشرية هائلة.



ووفقا للمصادر، فقد تم التأكيد للرئيس الأميركي بأن عمليات الإنزال على الجزيرة ستكون ناجحة.



ومع ذلك، اعتبر ترامب أن الجيش الأميركي سيكون هدفا سهلا وسيتكبد خسائر فادحة غير مقبولة، حسبما ذكرت الصحيفة.



وكان ترامب قد هدد بـ"محو" جزيرة خرج التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات إلى نتيجة "سريعة".



وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" نهاية مارس المنصرم: "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران".



وأضاف: "لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم (إقامتنا) الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج"، حسبما نقلت "فرانس برس".