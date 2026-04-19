نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أغنية فرانك سيناترا "I Did It My Way" (لقد فعلتها على طريقتي) في ظل ترقب لتصريحاته، بعد أن قال إن مصير المفاوضات مع ايران سيتبين مساء السبت.



وتبدأ الأغنية التي نشرها ترامب بعبارة: "And now, the end is near الآن النهاية قريبة".



وفي حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي في وقت سابق من اليوم، قال ترامب إن إيران "أصبحت ماكرة بعض الشيء.. أرادت إغلاق المضيق مرة أخرى"، مضيفا لاحقا أن البلاد "لا يمكنها ابتزازنا".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتحدث مع إيران، وأنه سيعرف بحلول نهاية اليوم ما إذا كانت الأطراف ستمضي قدما في صفقة.



ويأتي ذلك في وقت حرج، حيث من المتوقع أن تنتهي الهدنة بعد ثلاثة أيام، ولم يتم تحديد موعد نهائي لاجتماع جديد بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.