ترامب: يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى
-
18 April 2026
-
21 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه بالإمكان جعل لبنان "بلدا عظيما" مرة أخرى.
وفي خطاب ألقاه أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا، قال ترامب: "يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى".
وشدد ترامب على أنه أنهى 10 حروب، من ضمنها حرب إيران ولبنان.
وأكد ترامب أن اليورانيوم المخصّب سينقل من إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أي اتفاق سلام يتم إبرامه، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم المساعدة لطهران لاستخراجه من المنشآت النووية التي تم تدميرها العام الماضي.
وتابع قائلا: "سنحتاج إلى أضخم الحفارات ونستخرجه بالتعاون مع إيران ونعيده إلى الولايات المتحدة قريبا جدا".
وحسبما قال ترامب فإن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".
وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية.
وأشار ترامب في حديث مقتضب للصحفيين إلى أن استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في مطلع الأسبوع.
-
Just in
-
10 :22
معلومات عن إشكال بين الأهالي وعناصر من اليونيفيل في الغندورية جنوب لبنان
-
10 :02
ترامب بشأن إيران: تلقينا بعض الأخبار الجيدة ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام
-
09 :51
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل (المدن) تتمة
-
09 :49
المتحدث باسم الدفاع الإيرانية: الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت وفي حال ممارسة أي ضغوط على لبنان ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً
-
09 :38
لبنان يراهن على ضغوط أميركية تقنع إسرائيل بتنازلات (الشرق الأوسط) تتمة
-
09 :35
الطيران المدني الإيراني: إعادة فتح جزء من المجال الجوي وعدد من المطارات اعتبارًا من صباح اليوم
-
-
Other stories
-
-
-
إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز
-
بقائي: إيران حارس مضيق هرمز ولن تتهاون بضمان مصالح وحقوق الشعب الإيراني
-
تقارير عن «اختفاء» علماء نوويين أميركيين.. وترمب: «أمر بالغ الخطورة»
-
تقرير: أميركا أبلغت دولاً أوروبية باحتمال تأخر شحنات أسلحة
-
EXCLUSIVE
إدارة ترمب تسعى لترحيل المعلق الإعلامي الإيراني يوسف عزيزي
-
أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران
-
الرئيس الكوبي يؤكد أن بلاده «على أهبة الاستعداد» لهجوم أميركي محتمل
-
وزير الحرب يقتبس فقرة من فيلم باعتبارها من الكتاب المقدس
-
البابا: "العالم تدمره حفنة من المتسلطين"
-
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
-
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب
-
أميركيان يدفعان ببراءتهما من تهم التخطيط لهجوم إرهابي في نيويورك
-
فيديو لشرطيَين أميركيَين يضربان رجلا أسود في بروكلين يثير غضباً واسعاً
-
"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
-
14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور
-
بعد اعتراف روسيا.. اتفاق بشأن "كارثة الطائرة الأذربيجانية"
-
سجن مواطنَين أميركيَين يديران شبكة تمويل سرية لكوريا الشمالية
-
حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران
-
ترامب يتحدث مجددا عن إنهاء حرب إيران
-
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تظهر إدراك واشنطن أنها وصلت إلى طريق مسدود
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
-
18 April 2026
-
-
-
18 April 2026