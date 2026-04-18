قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إنه بالإمكان جعل لبنان "بلدا عظيما" مرة أخرى.



وفي خطاب ألقاه أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا، قال ترامب: "يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى".



وشدد ترامب على أنه أنهى 10 حروب، من ضمنها حرب إيران ولبنان.



وأكد ترامب أن اليورانيوم المخصّب سينقل من إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أي اتفاق سلام يتم إبرامه، مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم المساعدة لطهران لاستخراجه من المنشآت النووية التي تم تدميرها العام الماضي.



وتابع قائلا: "سنحتاج إلى أضخم الحفارات ونستخرجه بالتعاون مع إيران ونعيده إلى الولايات المتحدة قريبا جدا".



وحسبما قال ترامب فإن إيران "لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".



وكان ترامب قد قال في وقت سابق من يوم ‌الجمعة إنه لا ‌يعتقد ‌أن هناك خلافات ‌جوهرية كثيرة مع ‌إيران ⁠في المرحلة ⁠الحالية.



وأشار ترامب في حديث مقتضب للصحفيين إلى أن ⁠استئناف المحادثات بين ⁠واشنطن وطهران ⁠في مطلع الأسبوع.

