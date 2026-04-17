اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ان إيران حارس مضيق هرمز ولن تتهاون في أي مكان يتطلب تنفيذ تدابير تضمن مصالح وحقوق الشعب الإيراني