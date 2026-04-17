حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
17 April 2026
6 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أمس الخميس، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأميركية في بحر العرب.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار الولايات المتحدة في فرض حصار على الموانئ والسواحل الإيرانية.
وقالت سنتكوم في منشور على حسابها في منصة "إكس": "تقوم حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن (CVN 72) بعمليات الحصار الأميركية في بحر العرب، في 16 أبريل".
وأضافت في منشورها "يشمل الجناح الجوي الموجود على متن السفينة 8 طائرات مقاتلة من طراز أف-35سي الشبحية، وطائرات مقاتلة من طراز إف/إيه 18، وطائرات هجوم إلكتروني من طراز إي إيه-18جي، وطائرات قيادة وتحكم من طراز إي-2دي، ومروحيات من طراز إم إتش-60، وطائرات سي أم في-22بي أوسبري للدعم اللوجستي".
يشار إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، كانت تتمركز على الحافة الشرقية لخليج عُمان على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب الساحل الإيراني.
وتشكل الحاملة جزاء من الحصار الأميركي على موانئ وسواحل إيران، حيث تعتمد الاستراتيجية الأميركية على مزيج من "الحصار البعيد" عبر اعتراض ناقلات النفط الإيرانية في بحر العرب أو أبعد، إضافة إلى المراقبة الجوية والبحرية باستخدام طائرات "بي 8 بوسايدون"، والطائرات المسيرة، والأقمار الصناعية، إلى جانب مجموعات حاملات الطائرات.
وفي وقت سابق، قالت سنتكوم "جنود مشاة البحرية الأميركية من الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين، وبحارة من طاقم سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس نيو أورليانز (LPD 18)، يدعمون عمليات الحصار ضد إيران، في 16 أبريل.. القوات الأميركية على أهبة الاستعداد لفرض الحصار".
Just in
09 :56
رئيس وزراء باكستان: نجدد دعمنا الثابت لسيادة لبنان وسندعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في المنطقة
09 :55
الحرس الثوري الإيراني: الجيش والحرس على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عمل عدواني من قبل الأعداء وحلفائهم
09 :48
توقيف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تتمة
09 :42
من وهم التعافي إلى الانكماش (نداء الوطن) تتمة
09 :36
جرافات تابعة للجيش تعمل على ردم الحفر في محيط جسر القاسمية لتوسيع الطريق
09 :23
لبنان وهدنة الألغام الثلاثة: نتنياهو يُرضي ترامب ويكسب الوقت (المدن) تتمة
