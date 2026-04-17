روسيا اليوم: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وأكد أن فرص التوصل إلى تسوية باتت "كبيرة جدا" وأن الطرفين يقتربان من اتفاق نهائي.



وأوضح ترامب، في تصريحات للصحافيين، أن ما وصفه بـ"الغبار النووي" في إشارة إلى اليورانيوم المخصب، سيعاد إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه الخطوة جزءا أساسيا من الشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق مع طهران، وتمثل تحولا مهما في الموقف الإيراني رغم عدم صدور تأكيد رسمي من طهران حتى الآن.



وأشار إلى أنه يدرس إمكانية التوجه شخصيا إلى باكستان لتوقيع الاتفاق، في ظل استمرار وساطة إسلام آباد بين الجانبين بعد تعثر جولة سابقة من المحادثات.



وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أن الحسم في الحرب مع إيران بات "وشيكا للغاية".



ووصف ترامب إيران بأنها "بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء"،رغم تأكيده في الوقت ذاته أن "تدمير الأسطول الإيراني أصبح حقيقة واقعة على الأرض"، على حد تعبيره.



بالتوازي مع ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في أكثر من اتجاه، إذ يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران حيث التقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في إطار جهود الوساطة المستمرة.

وفي هذا السياق، أعرب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عن "تفاؤل حذر" بإمكانية التوصل إلى "نتيجة مهمة" في المفاوضات.



ميدانيا، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن الحصار على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"، محذرا من أن رفض إيران إبرام اتفاق قد يؤدي إلى ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية والطاقة.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كاين أن الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية "بغض النظر عن جنسيتها"، مع التلويح باستخدام القوة ضد أي خرق.



في المقابل، تواصل إيران خطواتها المضادة، حيث أبقت على إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ملوحة بتوسيع نطاق الضغط عبر تهديدات بفرض حصار على البحر الأحمر.

كما حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من إغراق السفن الأميركية في حال محاولة السيطرة على الملاحة في المضيق.