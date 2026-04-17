وسائل إعلام إسرائيلية: قبل دقائق قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ..أطلق حزب الله صلية صاروخية باتجاه كريات شمونه
17 April 2026
17 April 2026
00 :58
الجيش الإسرائيلي:
- نواصل التمركز في جنوب لبنان في مواجهة نشاطات حزب الله
- نطلب من سكان جنوب لبنان عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر
00 :48
معلومات للـLBCI: إطلاق ٩ قذائف مدفعية على دبين والخيام بعد سريان وقف اطلاق النار
00 :47
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر! (الشرق الأوسط) تتمة
00 :42
الجديد: رغم وقوع اضرار واصابات استمرار اطلاق الرصاص والقذائف في الضاحية ومحيطها بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ
00 :35
خرق إسرائيلي للهدنة: قصف مدفعي على دبين وأخر على المروانية بعد وقف إطلاق النار بدقائق
00 :24
حزب الله:
- استهدفنا عند الساعة 23:50 مستوطنات كفار جلعادي وتل حاي وكريات شمونة والمطلة ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة متزامنة
- استهدفنا عند السّاعة 23:30 تجمّعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخية
أميركيان يدفعان ببراءتهما من تهم التخطيط لهجوم إرهابي في نيويورك
-
فيديو لشرطيَين أميركيَين يضربان رجلا أسود في بروكلين يثير غضباً واسعاً
-
"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
-
14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور
-
بعد اعتراف روسيا.. اتفاق بشأن "كارثة الطائرة الأذربيجانية"
-
سجن مواطنَين أميركيَين يديران شبكة تمويل سرية لكوريا الشمالية
-
حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران
-
ترامب يتحدث مجددا عن إنهاء حرب إيران
-
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تظهر إدراك واشنطن أنها وصلت إلى طريق مسدود
-
إيران تستقبل وفدا باكستانيا برئاسة قائد الجيش
-
"كان يريد قتله".. تفاصيل تتكشف عن مهاجم منزل سام ألتمان
-
ترامب يُهدّد: يمكننا تدمير محطات الطاقة في إيران خلال ساعة!
-
من النرويج للسويد.. مراهق يقود حافلة مسروقة لمسافة 200 كم
-
قرار مفاجئ من الأركان الفرنسية يهدد بإغلاق مصنع "أركوس" العسكري في سان نازير
-
فرنسية تتوجه إلى أمريكا لتتزوج حبيبها بعد 70 عاماً.. فانتهى بها الأمر في مركز احتجاز للهجرة
-
الأربعاء.. أحدث محاولة للحد من صلاحيات الحرب لدى ترامب
-
متنزهون يعثرون على حطام طائرة وجثتين في أحراش غرب ألمانيا
-
تفاصيل "حصار هرمز".. هكذا تتمركز القوات الأميركية في المنطقة
-
فانس: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أحد الإنجازات الرئيسية للولايات المتحدة
-
ترامب: حرب إيران قريبة جدا من نهايتها
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
-
-
-
17 April 2026
-
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
-
-
-
16 April 2026
-
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
-
-
-
16 April 2026
-
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
-
-
-
16 April 2026
-
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
-
-
-
16 April 2026
-
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
-
-
-
16 April 2026
-
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
-
-
-
16 April 2026
-
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
-
-
-
16 April 2026
-
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
-
-
-
16 April 2026
-
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
-
-
-
16 April 2026