حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران
-
16 April 2026
-
23 secs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: عواصم:تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.
وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.
وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.
-
Just in
-
06 :51
حالة من اللاتوازن تضرب لبنان (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
"وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة: من المتوقّع عقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران
-
06 :38
ترامب: مر وقت طويل حوالي 34 عاما منذ أن تحدث زعيمان من لبنان وإسرائيل معا وسيحدث ذلك غدا
-
06 :32
أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو ترتفع... والاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً (البناء) تتمة
-
06 :12
وقف النار في لبنان قد يرتبط بمدة بالهدنة الاميركية - الايرانية (اللواء) تتمة
-
06 :00
لبنان: "الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال وآلياته في الخيام وبنت جبيل (الميادين) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
