سكاي نيوز عربية: خلال عشاء خاص مع ملك وملكة هولندا ومسؤولين آخرين من البلد ذاته، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليقات عن حرب إيران، مبديا رغبته في إنهائها "سريعا".



وأوضح ترامب لضيوفه داخل البيت الأبيض مساء الإثنين، أن "السبيل الوحيد لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات هو زيادة الضغط"، وفقا لما قاله مسؤولون مطلعون على تفاصيل العشاء لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء.