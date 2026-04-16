روسيا اليوم: صرح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بأن الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تُظهر إدراك واشنطن وصولها إلى طريق مسدود.



وقال ناريشكين للصحفيين عقب الاجتماع الـ25 المشترك لمجلسي إدارة الاستخبارات الخارجية الروسية وجهاز أمن الدولة البيلاروسي: "تُشير الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد إلى أن الجانب الأمريكي يُدرك إلى حد ما أن الوضع قد يصل إلى طريق مسدود".



وأشار ناريشكين إلى أن روسيا عرضت مرارا قدراتها وخدماتها كوسيط ومضيف للمحادثات بين البلدين.



وأضاف: "من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات غدا. ونأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وإلا فقد يصل التصعيد إلى أقصى حدوده ويؤدي إلى عواقب وخيمة. يجب على العالم تجنب ذلك".