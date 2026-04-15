تستقبل إيران وفدا باكستانيا برئاسة قائد الجيش عاصم منير، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، الذي أشار الى أنّ الوفد الذي سيستقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.