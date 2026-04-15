ترامب يُهدّد: يمكننا تدمير محطات الطاقة في إيران خلال ساعة!
15 April 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المحادثات مع إيران بشأن إنهاء الحرب قد تستأنف قريباً وتنتهي باتفاق، في الوقت الذي تفرض فيه القوات الأميركية حصارً على موانئ إيرانية.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "إذا تعامل الإيرانيون بذكاء سينتهي كل شيء بسرعة"، مضيفاً "سيبرمون اتفاقً".
وتابع: "لو لم أتدخل لكانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً الآن"، مضيفاً "دمرنا إيران عسكرياً"، وقال: "يمكننا تدمير كل محطات الطاقة الإيرانية خلال ساعة واحدة".
كما قال ترامب إنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ في رسالة ألا يزود إيران بالأسلحة، وإنّ شي رد قائلاً إنه "في الأساس، لا يفعل ذلك"، فيما أكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز يجري فتحه.
Just in
17 :06
الصحة: 2167 شهيدا و7061 جريحا منذ 2 آذار حتى 15 نيسان تتمة
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
Other stories
"كان يريد قتله".. تفاصيل تتكشف عن مهاجم منزل سام ألتمان
من النرويج للسويد.. مراهق يقود حافلة مسروقة لمسافة 200 كم
قرار مفاجئ من الأركان الفرنسية يهدد بإغلاق مصنع "أركوس" العسكري في سان نازير
فرنسية تتوجه إلى أمريكا لتتزوج حبيبها بعد 70 عاماً.. فانتهى بها الأمر في مركز احتجاز للهجرة
الأربعاء.. أحدث محاولة للحد من صلاحيات الحرب لدى ترامب
متنزهون يعثرون على حطام طائرة وجثتين في أحراش غرب ألمانيا
تفاصيل "حصار هرمز".. هكذا تتمركز القوات الأميركية في المنطقة
فانس: وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا أحد الإنجازات الرئيسية للولايات المتحدة
ترامب: حرب إيران قريبة جدا من نهايتها
ترامب: نميل للذهاب إلى مفاوضات في باكستان خلال اليومين القادمين
كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
انتخابات بيرو.. اتهامات بالتزوير وإعادة فتح مراكز اقتراع لتعثر التصويت
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ جديدة
قاض أميركي يرفض دعوى تشهير أقامها ترمب على «وول ستريت جورنال»
الشرطة التركية تضبط شحنة مخدرات مخبأة في حفاضات أطفال
استقالات وتهديد بالطرد لنواب أمريكيين بسبب فضائح أخلاقية وتهم فساد
بعد ترامب... فانس للبابا: إهتمّ بقضايا الأخلاق!
ترامب: إيران دُمرت بالكامل.. ومن ينفي ذلك يروّج أخبارا كاذبة
فانس: حققنا أهدافنا ويمكننا بدء إنهاء الصراع مع إيران تدريجيا والمحادثات لم تسر بشكل سيئ
-
