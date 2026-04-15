أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المحادثات مع إيران بشأن إنهاء الحرب قد تستأنف قريباً وتنتهي باتفاق، في الوقت الذي تفرض فيه القوات الأميركية حصارً على موانئ إيرانية.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": "إذا تعامل الإيرانيون بذكاء سينتهي كل شيء بسرعة"، مضيفاً "سيبرمون اتفاقً".

وتابع: "لو لم أتدخل لكانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً الآن"، مضيفاً "دمرنا إيران عسكرياً"، وقال: "يمكننا تدمير كل محطات الطاقة الإيرانية خلال ساعة واحدة".

كما قال ترامب إنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ في رسالة ألا يزود إيران بالأسلحة، وإنّ شي رد قائلاً إنه "في الأساس، لا يفعل ذلك"، فيما أكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز يجري فتحه.