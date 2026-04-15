



اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن حرب إيران "قريبة جدا" من نهايتها، في ظل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مضى منهما أسبوع.



وأوضح ترامب لشبكة "فوكس بزنس" في مقابلة ستبث كاملة صباح الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء. نعم. أراها قريبة جدا من الانتهاء".



ورغم ذلك، فقد أكد أيضا أن "الولايات المتحدة لم تنته بعد".