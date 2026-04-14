كاسحات ألغام أميركية تتجه إلى الشرق الأوسط
14 April 2026
source: Skynews
أفاد موقع "وور تايم زون" الأميركي بأن كاسحتي ألغام أميركيتين من فئة "أفينجر" غادرتا مواقع تمركزهما في اليابان متجهتين إلى الشرق الأوسط، في خطوة تأتي بالتزامن مع إعلان واشنطن بدء عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية وفرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية.
ووفق الموقع فقد رصدت بيانات موقع "مارين ترافيك" السفنتين "يو إس إس تشيف" و"يو إس إس بيونير"، وهما من فئة "أفينجر" المخصصة لصيد الألغام، أثناء عبورهما مضيق ملقا باتجاه الشمال الغربي.
وكانت السفنتان، المتمركزتان أصلا في ساسيبو باليابان، قد غادرتا سنغافورة في العاشر من أبريل الجاري. وأشارت تقارير إلى وصولهما إلى ميناء "أو ماكام" في تايلاند يوم الثلاثاء، فيما ذكر موقع "أخبار المعهد البحري الأمريكي" أن السفن أرسلت لدعم العمليات في نطاق القيادة المركزية الأميركية.
استعدادات لإزالة الألغام
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من المضيق، بعد عبور مدمرات أميركية المنطقة ضمن مهام تهدف إلى تأمين الملاحة.
وأشارت تقارير إلى أن غواصات مسيرة وسفن دعم إضافية ستنضم إلى العمليات خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة أوسع لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
انتشار أوسع في المنطقة
كما تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إعادة انتشار سفن قتالية ساحلية أميركية من فئة "إندبندنس"، إلى جانب تحركات سفن دعم بحرية، ما يعكس تصعيدا في الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
ومن المتوقع أن تتضح ملامح عمليات إزالة الألغام ودور الوحدات البحرية المشاركة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة
تعزيزات عسكرية
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 15 سفينة حربية لدعم عملية حصار مضيق هرمز.
وأضافت وفقا لمسؤولين في البحرية الأميركية والقيادة المركزية، أن القوة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط تضم حاملة طائرات، وعدة مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة هجومية برمائية، إلى جانب قطع بحرية أخرى.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه السفن مجهزة بمروحيات لدعم عمليات الاعتراض والتفتيش، كما أن بعضها يملك القدرة الفنية على توجيه السفن التجارية إلى مناطق محددة والتحكم في حركتها.
والإثنين، دخل التهديد العسكري الأميركي بفرض السيطرة على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ.
Just in
16 :07
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1,1 بالمئة بسبب الحرب في إيران
16 :04
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: إسرائيل تدرس نقل جزء من تصنيعها العسكري إلى جمهورية التشيك
15 :51
الجيش الإسرائيلي يهدم ما تبقّى من منازل في بلدة ميس الجبل باستخدام الجرافات تزامنًا مع غارة استهدفت بلدة الشهابية
15 :45
الرئيس عون: الاعتداءات الاسرائيلية سببت كارثة إنسانية كبيرة نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني ولبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة وتداعيات النزوح ستكون كبيرة حتى بعد وقف إطلاق النار
15 :23
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في كريات شمونة ومسغاف عام إثر إطلاق صواريخ من لبنان
15 :14
حزب الله: استهدفنا تجمّعات لجنود جيش العدو قرب مجمّع موسى عباس وشرق مدينة بنت جبيل بصليات صاروخية
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
انتخابات بيرو.. اتهامات بالتزوير وإعادة فتح مراكز اقتراع لتعثر التصويت
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صواريخ جديدة
قاض أميركي يرفض دعوى تشهير أقامها ترمب على «وول ستريت جورنال»
الشرطة التركية تضبط شحنة مخدرات مخبأة في حفاضات أطفال
استقالات وتهديد بالطرد لنواب أمريكيين بسبب فضائح أخلاقية وتهم فساد
بعد ترامب... فانس للبابا: إهتمّ بقضايا الأخلاق!
ترامب: إيران دُمرت بالكامل.. ومن ينفي ذلك يروّج أخبارا كاذبة
فانس: حققنا أهدافنا ويمكننا بدء إنهاء الصراع مع إيران تدريجيا والمحادثات لم تسر بشكل سيئ
قاليباف لقداسة البابا: " شكرًا لك على هذا النور!"
الرئيس الإيراني يستنكر هجوم ترامب على قداسة البابا!
23 طابقاً تنهار بـ20 ثانية.. تفجير موجه يهدم فندقاً عمره 25 عاماً بميامي
مقتل 30 شخصا في تدافع بمزار سياحي شهير في هايتي
ماكرون: فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل
مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي استهدف قاربين بشرق المحيط الهادئ
21 ساعة ونهاية مبكرة.. ماذا حدث في إسلام آباد؟
فرنسا.. طفل يفقد القدرة على المشي بعد حبسه 500 يوم في شاحنة
أميركا: التحقيق في تهم اعتداء جنسي ضد النائب إريك سوالويل
بالصورة ترامب يصوّر نفسه على هيئة المسيح..
تقرير: تقديرات بوجود 12 ألف لغم بمضيق هرمز ومحيطه
رئيسة وزراء إيطاليا: تصريحات ترامب بشأن البابا غير مقبولة
14 April 2026
خاص - لبنان المتلقّي: أزمة دور في زمن التسويات!
14 April 2026
إعلام إسرائيلي: في بنت جبيل.. إعتقال عناصر من "الحزب"
14 April 2026
إليكم الحصيلة الأوّلية لغارات في صور ومحيطها..
14 April 2026
انتخابات بيرو.. اتهامات بالتزوير وإعادة فتح مراكز اقتراع لتعثر التصويت
14 April 2026
بالفيديو: دمار هائل في جويّا
14 April 2026
سجن داليا لوبيس المتهمة بتزوير جواز سفر رونالدينيو
14 April 2026
منسقة الأمم المتحدة في السودان: البلاد تشهد أوضاعا تشمل العنف الجنسي والنزوح القسري والقتل الجماعي
14 April 2026
استعدّوا... الحرارة غدًا تتخطّى معدلاتها بحدود الـ 5 درجات!
14 April 2026
حول مفاوضات لبنان وإسرائيل اليوم... هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا!
