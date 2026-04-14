دعا نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، البابا لاوون الرابع عشر إلى "الاهتمام بقضايا الأخلاق" والكنيسة، وذلك بعد التصريحات المتبادلة بين الرئيس دونالد ترامب وساكن الفاتيكان.



وقال فانس، لقناة "فوكس نيوز": "الأفضل للفاتيكان أن ينشغل بقضايا الأخلاق، بقضايا ما يحدث في الكنيسة الكاثوليكية، بينما ينشغل رئيس الولايات المتحدة بالسياسة العامة الأميركية".



ولفت إلى أنّه "لا يقلق كثيراً بشأن المواجهة الحالية بين ترامب والبابا".