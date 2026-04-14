ترامب: إيران دُمرت بالكامل.. ومن ينفي ذلك يروّج أخبارا كاذبة
14 April 2026
6 secs ago
source: Skynews
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران تم تدميرها بالكامل، معتبرا أن من يروّج لغير ذلك ينشر "أخبارا زائفة".
وفي منشور على "تروث سوشال"، قال ترامب: "لأولئك الذين ما زالوا يقرأون نيويورك تايمز الفاشلة، ورغم أن إيران قد تم تدميرها بالكامل، عسكريا وغير ذلك، قد تظنون أن إيران هي التي تنتصر فعلا أو على الأقل، تحقق أداء جيدا، لكن هذا غير صحيح، ونيويورك تايمز تعرف أن ذلك أخبار زائفة".
وأضاف: "متى تعتذر هذه المؤسسة الإعلامية الفاسدة عن أكاذيبها وأفعالها المروعة ضدي وضد مؤيدي وضد بلدنا نفسه؟ ألا يملكون أي خجل؟".
وكان ترامب، قد قال الإثنين، إن إيران تريد إبرام اتفاق، وإنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وذلك بعد انهيار المحادثات المباشرة بين البلدين.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر في الإدارة الأميركية قولها إن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة مع إيران.
ووفق المصادر، قد تلجأ واشنطن وطهران إلى تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت أمام المسار التفاوضي.
والإثنين، دخل التهديد العسكري الأميركي بفرض السيطرة على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ.
وأكد ترامب أنه سيحظر السفن الإيرانية وأي سفن دفعت رسوما لطهران، كما هدد بتدمير أي سفن إيرانية "هجومية سريعة" تحاول كسر هذا الحظر.
ويواجه وقف إطلاق النار الذي أنهى 6 أسابيع من الحرب تهديدا مع تبقي أسبوع واحد فقط على انتهائه، وذلك بعد أن قالت واشنطن إن طهران رفضت مطالبها في محادثات إسلام آباد.
Just in
08 :53
الحكومة الإيرانية: الأرقام الأولية لحجم أضرار الحرب تبلغ نحو 270 مليار دولار
08 :29
دوي صافرات الإنذار شمالي إسرائيل بعد هدوء نسبي لساعات
08 :25
ضحيّتان باستهداف سيارة على طريق المصيلح -النبطية فجر اليوم، غارات على عربصاليم، منطقة المحمودية ومحيط النبطية الفوقا
08 :12
ماذا ستتضمن المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟ (أكسيوس) تتمة
08 :08
مخاوف كبيرة جداً من اليوم التالي للمفاوضات..! (الديار) تتمة
08 :05
بري.. اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار “الاتكال على الله” (الديار) تتمة
-
Just in
-
08 :53
الحكومة الإيرانية: الأرقام الأولية لحجم أضرار الحرب تبلغ نحو 270 مليار دولار
-
08 :29
دوي صافرات الإنذار شمالي إسرائيل بعد هدوء نسبي لساعات
-
08 :25
ضحيّتان باستهداف سيارة على طريق المصيلح -النبطية فجر اليوم، غارات على عربصاليم، منطقة المحمودية ومحيط النبطية الفوقا
-
08 :12
ماذا ستتضمن المفاوضات بين لبنان واسرائيل؟ (أكسيوس) تتمة
-
08 :08
مخاوف كبيرة جداً من اليوم التالي للمفاوضات..! (الديار) تتمة
-
08 :05
بري.. اذا كان رئيس الجمهورية قادرا على تامين وقف للنار “الاتكال على الله” (الديار) تتمة
